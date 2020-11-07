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Bakan Selçuk: Öğrenciler, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodları oluşturdu
07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:16
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardığını duyurdu.
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "İki güzel haber; Sincan
Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı.
Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız" ifadesini kullandı.