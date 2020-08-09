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Bakan Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

09 Ağustos 2020 Pazar - 10:40 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 10:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'Bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle çocuklara örnek olunması gerektiğini belirtti.
 
Bakan Selçuk, paylaşımında, "Kurallara uyan çocuklar, her ebeveynin temennisi. Öyleyse önce biz  kurallara uyalım, bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak biz örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.
 

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Maske
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