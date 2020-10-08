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Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama!

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 14:17 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 14:39

Okulların açılmasına günlere kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan tüm öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Corona virüs salgınında vaka sayılarının eğitimi doğrudan etkilediğinin altını çizen Selçuk öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri söyledi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüse  (Kovid-19) ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor.  Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu. 
 
Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf  düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:
 
"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda  herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan  etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."
 
Velilere davet
 
Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka  paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını  belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye  Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.
 
Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma  linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.
 
  
 
 

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