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Bakan Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

05 Haziran 2021 Cumartesi - 22:57 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 22:57

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.


Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler,  hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en  iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin  sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar  diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Liselere Geçiş Sistemi
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