Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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- Bakan Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Bakan Selçuk, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
05 Haziran 2021 Cumartesi - 22:57 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 22:57
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
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