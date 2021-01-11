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Bakan Selçuk'la görüştüklerini zannediyorlar! 'Siz bize sürpriz yapıyorsunuz bakanım'

Bakan Selçuk'la görüştüklerini zannediyorlar! 'Siz bize sürpriz yapıyorsunuz bakanım'