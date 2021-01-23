Bakan Selçuk: Koruyucu aile sayısı 2020'de 6 bin 481'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu aile sayısının ülke genelinde her geçen gün yaygınlaştığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, 'her çocuğun bir ailesi olmalı' düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Bakan Selçuk, "2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862'ye ulaştı" dedi.

'KORUYUCU AİLE SAYISI 6 BİN 481'