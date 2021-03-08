Bakan Selçuk: Kendi içlerindeki şiddet ve tacize ses çıkarmıyorlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sözüm ona kadın hakları, işçi hakları savunuculuğu yapanlar, ne yerel yönetimdeki haksızlıklara ne de kendi içlerindeki şiddet, taciz gibi olaylara ses çıkarmıyor. Bunu da milletimiz, toplumumuz görüyor" dedi.

Bakan Selçuk, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Hak-İş) 10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Selçuk'un yanı sıra Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve sendika üyesi çok sayıda kadın katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında, değerlerle barışamayan zihniyetlerin kadınlara neler yaptığına, nasıl ideolojik bir husumete sebep olduklarına geçmişten bugüne tanık olduklarını söyledi. Selçuk, "Bunlardan vahim halini 28 Şubat sürecinde yaşadık. 28 Şubat'ın en büyük mağduru kadınlar oldu. 28 Şubat sürecinde kadınların emeğinin, haklarının nasıl hiçe sayıldığına şahit olmuştuk. Milletimiz bu vahim zihniyete bir daha asla izin vermeyecek. Bizler alnı ak kadınlar olarak her daim bu tarz anti demokratik girişimlerin karşısında durmaya da devam edeceğiz" dedi.

'KENDİ İÇLERİNDEKİ ŞİDDET TACİZ GİBİ OLAYLARA SES ÇIKARMIYORLAR'