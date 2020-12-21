21 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.384 -1.70 EURO 9,3410 -0.12
USD 7,6300 0.02 ALTIN 461,280 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti

DHA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 20:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de yaşanan deprem sonrası kurulan konteyner kentleri ziyaret etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir depremi sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. İlk günden itibaren uzman ekiplerimizle psikososyal destek hizmeti sağlıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılıyoruz" ifadelerini kaydetti.
 

ETİKETLER

Bakan Selçuk İzmir konteyner kent
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.