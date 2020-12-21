Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir depremi sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. İlk günden itibaren uzman ekiplerimizle psikososyal destek hizmeti sağlıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla acil ihtiyaçları karşılıyoruz" ifadelerini kaydetti.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti
DHA | 21 Aralık 2020 Pazartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 20:45