Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi tedavisi devam ettiği için İstanbulda evde ve hastanede eğitim görev çocukların düzenlediği çevrim içi 23 Nisan şenliğine Bakan Selçuk da dahil oldu. Şenlikte çocuklar; hazırladıkları şiirleri, şarkıları arkadaşlarıyla paylaştı. İstanbuldaki 11 hastane sınıfı ve onlarca eve konuk olan Selçuk, çocuklara "Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz, hepiniz iyileşecek ve yarınların sahibi olacaksınız. Sizden bir ricam var; bana hepiniz bir mektup yazın. Benden beklentilerinizi dile getirin. Hepsini okuyup cevap yazacağım" diye seslendi.
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Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu
Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA) | 23 Nisan 2021 Cuma - 18:12 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 18:12