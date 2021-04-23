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Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören öğrencilerle buluştu

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA) |  23 Nisan 2021 Cuma - 18:12 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 18:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedavileri nedeniyle hastane ve evlerinde eğitimlerine devam etmek zorunda kalan çocuklarla çevrimiçi etkinlikte bir araya geldi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi tedavisi devam ettiği için İstanbulda evde ve hastanede eğitim görev çocukların düzenlediği çevrim içi 23 Nisan şenliğine Bakan Selçuk da dahil oldu. Şenlikte çocuklar; hazırladıkları şiirleri, şarkıları arkadaşlarıyla paylaştı. İstanbuldaki 11 hastane sınıfı ve onlarca eve konuk olan Selçuk, çocuklara "Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz, hepiniz iyileşecek ve yarınların sahibi olacaksınız. Sizden bir ricam var; bana hepiniz bir mektup yazın. Benden beklentilerinizi dile getirin. Hepsini okuyup cevap yazacağım" diye seslendi.
 

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim
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