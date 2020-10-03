Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak" dedi.
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Bakan Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak
DHA | 03 Ekim 2020 Cumartesi - 18:44 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 18:44