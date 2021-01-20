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Bakan Selçuk EBA Mobil Destek Aracında öğrencilerle buluştu

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:36

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA Mobil Destek Aracı, dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje. Bu proje kapsamında özellikle imkanları kısıtlı olan çocuklarımızın imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle karşılaştırmamak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.


 Bakan Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Yassıören'deki  EBA Mobil Destek Aracında öğrencileri ziyaret etti.
 
Araçla Soğulcak'a da giden Selçuk, öğrencilerin canlı derslerine  katıldı, onlarla sohbet etti ve oyun oynadı.
 
Nerede olurlarsa olsunlar çocukların EBA Mobil Destek Araçlarından  faydalanabildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:
 
 
"Buraya tabletlerimizle geldik. Öğretmenlerimizin destekleriyle  çocuklarımızın hiçbir eksiği kalmasın düşüncesindeyiz. EBA Mobil Destek Aracı,  dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini  çeken bir proje. Bu proje kapsamında özellikle imkanları kısıtlı olan  çocuklarımızın imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle  karşılaştırmamak için çaba sarf ediyoruz. Binlerce EBA Destek Merkezini, tüm  Türkiye'deki il ve ilçe müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız,  belediyelerimiz el birliğiyle hayata geçirdi. Çocuklarımızı burada izlemek,  öğretmenlerimizle beraber onların gelişimlerini görmek bizi gerçekten çok mutlu  ediyor. Ulaştırdığımız tabletlerle bütün bu destek merkezi ve araçlarla ilgili  herhangi bir eksiklik olup olmadığını da araştırmalar vasıtasıyla saptıyoruz.  Bilim insanlarının desteğiyle sahada eğitimle, erişilebilirlikle, çocuklarımızın  öğrenme kayıplarıyla, ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü durumu analiz edip  raporlaştırıyor ve daha sonra bunları politikalara dönüştürüyoruz. "
 
 
 Bakan Selçuk, çocukların eğitimine katkı sağlayan tüm Gezici Destek  ekiplerine teşekkür ederek, "Bu işler yürekten, el birliğiyle yapılan işler."  dedi.
 
Selçuk, velilerin bu dönemde okul-aile işbirliğinin önemli bir  örneğini sergilediğini belirterek, "Salgın döneminde velilerimizin eğitime,  çocukların motivasyonuna katkıları, öğretmenleriyle beraber ekip gibi çalışıyor  olmaları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bundan dolayı velilerimize teşekkür  ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
 
 Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere destek  amacıyla 14 bin 273 EBA Destek Noktası ve 164 EBA Mobil Destek Aracı ile  köylerden mezralara kadar uzanan geniş bir alanda saha çalışmalarını sürdürüyor.

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Ziya Selçuk EBA EBA Mobil Destek Aracı
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