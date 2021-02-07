Bakan Selçuk duyurdu! Yarın saat 15.00'te...

Binlerce öğrenci ile ilgili önemli açıklama! YKS'ye girecek adayları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı.