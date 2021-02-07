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Bakan Selçuk duyurdu! Yarın saat 15.00'te...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 16:35

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Bakan Selçuk sosyal medyadan duyurdu. YKS'ye girecek adayları yakından ilgilendiren açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" sorular ile ilgili bilgileri paylaştı.


Binlerce öğrenci  ile ilgili önemli açıklama! YKS'ye girecek adayları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları  Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan  "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.
 
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye  hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize  bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar  sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı.
 

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