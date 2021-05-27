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Bakan Selçuk duyurdu! Öğretmenlerin aşılanmasında son durum...

DHA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 9:50 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 10:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve eğitim çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 813 bin 400 personelin dahil edildiğini bildirdi.
 
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

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