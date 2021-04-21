Bakan Selçuk duyurdu: MEB'in en önemli projelerinden biri...

Bakan Selçuk, EBA'nın dünyada marka haline geldiğini belirterek, "Bazen daha da geliştirmemiz gerekiyor, işlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor; ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri" dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan 11 ilkokul öğrencisiyle mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak, açık hava söyleşisinde buluştu.

Bakan Selçuk, EBA'nın bütün dünyada marka haline geldiğini belirterek, "Bazen daha da geliştirmemiz gerekiyor, işlerin tam istediğimiz gibi gitmediği de oluyor; ama bunlar, hayatın cilvesi. Bunu da olağan karşılamaya çalışıyoruz. EBA benim için Milli Eğitim Bakanlığı 'nın en önemli projelerinden biri" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğrencilere ruhlarını, beyin gelişimlerini beslemek için bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu. Selçuk, "Bu dönem, bir enstrüman çalmayı öğrenmek için fırsat olabilir. Bugünlerde internetten de bunu öğrenebilirsiniz. Sporun bir alanıyla ilgilenmenizi çok isterim. Duygusal rahatlık ve duygusal olarak kendini iyi hissetmek, mutlu olmak çok daha önemli hale geldi. Sanatla uğraşmak, zor dönemlerin ilacıdır. Fırsat buldukça yazın, yazma konusunda kendinizi geliştirirseniz kitap okuma konusunda çok rahatlarsınız. Çok sevdiğiniz bir iki arkadaşınızla bazı paylaşımlarda bulunmak önemli. Çok kişi olmadan, açık havada ya da dijital ortamda da bir buluşma olabilir" dedi.

Öğrencilerin, 'Pergel' ile arasının nasıl olduğunu sorması üzerine Bakan Selçuk, "'Pergel' barınaktan ilk geldiğinde çok hastaydı, o kadar zayıftı ki bacakları pergel gibiydi. O yüzden adını böyle verdik. Hemen her gün öğle vakti buluşuyoruz. Onu beslemek, yemek vermek, onunla oynamak benim için büyük bir eğlence. Çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukken köpeklerimle oynadığım oyunları hatırlatıyor" yanıtını verdi.