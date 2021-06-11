Bakan Selçuk duyurdu! LGS ile ilgili son dakika gelişmesi

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk duyurdu. LGS ile ilgili son dakika gelişmesi. Bakan Selçuk, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. LGS'de benzer soru iddialarına değinen Bakan Selçuk, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. LGS'de benzer soru iddialarına değinen Bakan Selçuk, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı." ifadelerini kullandı.

Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların neden kapalı olduğu sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam" dedi. Bakan ayrıca, çeşitli taramalardan geçen 110 ilçenin sorunlarıyla diğerlerinden ayrıldığını ve bu ilçelerdeki öğrenciler için özel çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Bugün Eskişehir 'deyiz. 30 civarında masal evimiz var bu da onlardan birisi. Bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde bundan açmayı hedefliyoruz.

İstiyoruz ki çocuklarımızı masalları Anadolu kültürüyle birlikte benimsesin. Anadolu kültürünü masallar vasıtasıyla çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Anadolu masal evlerinde pek çok sanat alanında eğitim veriliyor.

LGS'DE BENZER SORU İDDİALARI

Çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. En güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. Nerede olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşüp, bu derslerle ilgili her şeyi sorabiliyorlar.

'Çocuklar hiçbir şekilde öğretmen veya ders görmedi' iddiaları asla söz konusu değil. Bunu çok iddialı söylüyorum. Bu sınavla ilgili de yüzde 10 civarında bir kontenjan var. Her zaman bu kontenjan dolar , zor soru kolay soru vardır. Bu sınavın ne kadar zor, dikkat isteyen bir sınav olduğunu biliyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav.

Matematik sorularının zorluğu konusunda bir takım ifadeler var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama çocuklar burada belli bir sıralamaya giriyorlar. Kolay sorular sıralama yapmamızı zorlaştırıyor.

Benzer soru iddiaları ise tamamen dedikodu, öyle bir şey olsa zaten sorular ilk 1-2 saatte çıkarılırdı. Burada bir maksat var.

Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak ben sınava giren her çocuğumuzu kutluyorum.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI SÜRECİ

Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.

Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. Neden açıp kapatıyorsunuz dediklerinde çok net olarak "Önce sağlık " diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak.

ÖĞRENCİLER AŞILANACAK MI?

Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME YAZ KURSLARI

Bizim ulusal destekleme adını verdiğimiz şemsiye bir programımız var. Bu, bir buçuk yılı içeren bir program. 21 Haziran'dan başlayan 5 Temmuz 'da başka bir aşamaya geçen ve eylül ayında üçüncü aşamaya geçen bir program. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, hangi ilde, ilçede, yaş grubunda, gelir grubunda ne tür problem olduğuna dair veriler sunuyor. Biz de buna göre tedbir alıyoruz. Belirlenen 110 ilçe için diğer ilçelerde olmayan sorunlar belirledik, buralar için özel çalışmalar yapacağız.

Öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, il milli eğitim müdürlükleriyle görüşüyoruz. Okullardaki eksiklikleri en iyi onlar bilir. "Telafide ben de varım" projesini hayata geçirdik. Hangi ilçede hangi faaliyet var internet sitesinden öğrenilebiliyor. Diğer bakanlıklarımızın ve belediye birliğinin de destekleri var.

İsteyenin istediği etkinliğe katılacağı çok basit bir uygulama. Spor çok önemli, hareket etmeyen bir çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi sıkıntıya girer.

Faaliyetlerin tamamı gün ve ay olarak belli. Amacımız yeni eğitim döneminde çocukların biraz daha canlı ve mutlu olması.

Bunu da ilk kez duyurayım, 2 Temmuz'da ihtiyaç duyan velilerimiz isterlerse fiziki karneyi alabilirler.