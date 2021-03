Bakan Selçuk duyurdu! 'Güzel bir adım attık'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere eğitim verilen 979 Özel Eğitim Uygulama Okulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının el becerilerini geliştireceği, üretimler yapabileceği Tasarım Beceri Atölyeleri'nin tüm okullara kurulması için yeni bir çalışma başlatıldı. Her Özel Eğitim Uygulama Okulu'na en az bir tane Tasarım Beceri Atölyeleri kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

'GÜZEL BİR ADIM ATTIK'



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, tasarlamanın ve yapmanın ön planda olduğu atölyelerin her geçen gün yaygınlaşarak daha çok çocuğa ulaşmasını çok önemsediğini dile getirdi. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istiyoruz. Bu atölyelerle esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu hiza taşı olarak alıp takip etmek. Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her özel eğitim okulumuza en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için güzel bir adım attık" dedi.

Tasarım Beceri Atölyeleri'nin, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesi ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirten Bakan Selçuk, çocukların bu atölyelerde kendilerini, çevrelerini ve meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti.Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz. 979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak" ifadelerini kullandı.