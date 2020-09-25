Bakan Selçuk duyurdu: Geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." açıklamasında bulundu.
4 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi. Selçuk ayrıca, "Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık." dedi.