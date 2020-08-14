Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından son dakika paylaşımı yaptı. Selçuk, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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Bakan Selçuk duyurdu! Cezaevinde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı, bir ilk...
14 Ağustos 2020 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 18:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler.
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