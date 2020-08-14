14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7420 0.74
USD 7,3840 0.59 ALTIN 461,390 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Selçuk duyurdu! Cezaevinde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı, bir ilk...

14 Ağustos 2020 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 18:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından son dakika paylaşımı yaptı. Selçuk, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk. Emek verenlere teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

bakan selçuk adalet meslek eğitim merkezi cezaevi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.