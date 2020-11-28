Bakan Selçuk duyurdu! 386 bini aşkın öğrenciye ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi" ile Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını arttırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını söyledi.

386 bini aşkın öğrenciye ulaştık

Projeyi 2019 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, “Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şuanda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50’sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti” dedi.

Çalıştay, anket, rehberlik gibi çalışmalar yapacağız

Bakan Selçuk, proje kapsamında dezavantajlı öğrencilerin okulu erken bırakma risklerini önlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da belirterek, “Eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu sayede kamuoyunda farkındalığın arttırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz ” diye konuştu.