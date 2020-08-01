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Bakan Selçuk duyurdu! 1000'er TL yardım...

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:45 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 12:16

Bakan Selçuk güzel haberi verdi. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, yüz binlerce aileyi ilgilendiren 1000'er liralık destekle ilgili önemli bilgiler verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.


Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na  bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını belirtti.
 
Devlet-millet el ele vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini, yardımların  ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını kaydeden Selçuk, "1,2 milyon ihtiyaç  sahibi haneye 1000'er lira nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan  miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz"  ifadelerini kullandı.
 
 Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere dair bilgileri de  paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında  vatandaşlara sağlanan destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaşıldığını  duyurdu.
 

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