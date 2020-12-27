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Bakan Selçuk duyurdu! 1 milyon hedefi aşıldı

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 12:01 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 12:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünde 2023 hedefimizi 1 milyon olarak belirlemiştik. Bu hedefi bu yıl içerisinde aştık. 2023 hedefimizi 2 milyon belgeli çalışan olarak güncelledik." dedi.


Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik  belgesini nitelikli iş gücünün ehliyeti haline getirdiklerini belirterek belge  zorunluluğu olan meslek sayısını artırmaya devam edeceklerini söyledi.
 
Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) Türkiye'nin ihtiyacı  olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde anahtar role sahip olduğunu  vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:
 
"MYK, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma  hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyor. İstikrarlı büyümenin,  ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücü var. İş ve meslek sahibi  vatandaşlarımızın emeği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade  ettikleri gibi, beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüz."
 
857 ulusal meslek standardı ve 509 ulusal yeterlilik belirlendi
 
Bugüne kadar 1,3 milyon kişinin mesleki yeterlilik belgesi almaya hak  kazandığını vurgulayan Selçuk, "Mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünde  2023 hedefimizi 1 milyon olarak belirlemiştik. Bu hedefi bu yıl içerisinde aştık.  2023 hedefimizi 2 milyon belgeli çalışan olarak güncelledik." bilgisini verdi.
 
MYK tarafından paydaşlarının da katkısıyla 857 ulusal meslek standardı  ve 509 ulusal yeterliliğinin belirlendiğini kaydeden Selçuk, 81 ildeki toplam 237  sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından 326 meslekte sınav ve belgelendirme  yapılabildiğini vurguladı.
 
Selçuk, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki birçok meslekte belge  zorunluluğunun getirildiğini anımsatarak "Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olan  'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki meslek sayısı 143'e ulaştı. Gerek  çalışanlarımıza gerekse işverenlerimize, bu iki sınıftaki meslekler için 900  milyon lira sınav ve belgelendirme desteği sağladık." dedi.
 
"Kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan 8 ülkeden biriyiz"
 
Mesleki yeterlilik belgelerini Türkçe-İngilizce, Türkçe-Fransızca,  Türkçe-Almanca, Türkçe-Rusça, Türkçe-İspanyolca ve Türkçe-Arapça olmak üzere 6  farklı dilde daha düzenlendiğini belirten Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
 
"Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli iş gücü başta AB ülkeleri olmak  üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde, istihdama uluslararası alanda katkı sağlıyor.  Meslekli yeterlilik belgesini, nitelikli iş gücümüzün yurt dışında istihdamı için  ehliyeti haline getirdik. Bu kapsamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ni  oluşturarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale getirdik. Türkiye  Yeterlilikler Çerçevesi, 2017'de Avrupa Komisyonunca onaylanarak kabul edildi.  Böylece ülkemiz, Avrupa'da kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan 8 ülkeden biri  haline geldi."
 

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