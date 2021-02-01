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Bakan Selçuk Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı

01 Şubat 2021 Pazartesi - 1:10 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 1:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126'ncı kuruluş yılını kutladı.


Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Darülaceze
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