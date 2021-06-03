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Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih

03 Haziran 2021 Perşembe - 0:46 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 0:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Detaylar belli oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Selçuk, corona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimde normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını aktaran Bakan Selçuk, kalan öğretim görevlilerinin hepsinin 7 Haziran'dan itibaren aşı olabileceğini belirtti. Ayrıca Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin neden şehirlerde iki gün, köylerde 5 gün olduğunu detaylıca anlattı. Bakan Selçuk, 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılının açılabileceğini söyledi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları  yanıtladı. Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı  yapıldığını ve 7 Haziran'dan itibaren isteyen tüm eğitim çalışanlarına aşı  uygulanacağını söyledi.
 
Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2  gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren  ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum,  okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden  okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların  heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu  görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü  çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.'  diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar  geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor."
 
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'da sona erecek
 
Yüz yüze eğitime geçen okullarda hijyene azami ölçüde dikkat  ettiklerini vurgulayan Selçuk, bu yıl okullara yıllık temizlik bütçesinin 10  katını verdiklerini ve bu malzemeleri de meslek liselerinin ürettiğini ifade  etti.
 
Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona  ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci  haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz  gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders  vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama  isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler.  Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.
 
 Anne-babaların okulların 5 gün açık olmasını istediklerini anlatan  Selçuk, okula gelen çocuk sayısının yoğunluğunun bunu ortaya koyduğunu dile  getirdi.
 
Okulunu özleyen çocukların okullarının açılması için videolar çekip  kendisine gönderdiğini, okulları açarak çocukların özlemini giderdiklerini  anlatan Selçuk, "Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde  okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz. Koşulların ne  getireceğini bilemediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz.  Koşullar başka şekilde gelişirse ona da hazırlığımız var." diye konuştu.
 
 
Karneler 18 Haziran'da dağıtılacak
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı  karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından  faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen  öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.
 
Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ve İlkokullarda Yetiştirme Programı  (İYEP) ile öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Selçuk, UDEP  çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi  programına katkı sunacaklarını kaydetti.
 
Çocuklardan yaz aylarını dolu dolu geçirmelerini istediklerini aktaran  Selçuk, "Yaz tatilini boş geçirmeyiniz, tatil boş oturma dönemi değil. Tatile  beceri edinmek için bir fırsat olarak bakıyoruz." dedi.
 
Öğrencilerin yaş grubu yükselince uzaktan eğitimden memnun  olduklarını, küçüldükçe okula gitmek istediğinin arttığının görüldüğünü anlatan  Selçuk, salgının eğitimde oluşturduğu sorunların her çocuğa göre değiştiğini ve  genel bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını aktardı.
 
Bunun için her yaş gurubuna göre değerlendirmenin yapıldığını ve  değişik telefi programları uyguladıklarının altını çizen Selçuk, telafi  programları ile eve kapanan çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını  gidermeyi, gelecek seneye neşeyle hazırlanmalarını amaçlandığını dile getirdi.
 
LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak
 
Bakan Selçuk, LGS'nin 6 Haziran Pazar günü yapılacağını, o gün  çocukların ve ailelerinin de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını  vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak. Çocukların saat  09.00'da okulda olmaları gerekiyor, sınav 09.30'da başlayacak. Velililer okulun  bahçesinde değil, dışarıda bekleyecek, salgın açından tehlikeli buluyoruz. Sınava  giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Fotoğraflı geçerli bir kimlik  belgesinin yanlarında olması lazım. Cep telefonu ile sınava giremezler. Kalem,  silgi, maske ve dezenfektanları sıranın üzerinde olacak. Sınavda rehber  öğretmenler de görev alacak. Maske takma zorunluluğu var ama ara sıra gözetim  altında açabilecekler. LGS'ye katılmak zorunlu değil, isteyen katılabilir.  Doğrudan pozitif öğrenciler özel bir yerde sınava girecek, temaslılar ise grup  halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları ise 30  Haziran'da açıklanacak."
 

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