Bakan Selçuk: Bağımlılıkla mücadelede 848 bin kişiye eğitim verdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeşilay ile işbirliği içinde, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı ve Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında şimdiye kadar 848 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi.Selçuk, bakanlık olarak çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı çalışmalar yaparak, daha sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gençleri, aileleri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Günümüzde madde bağımlılığı, bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor. Gençlerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak sadece bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların değil hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

AEP kapsamında 297 bin kişiye eğitim verdik

Bağımlılıkla ile mücadele konusuna çok önem verdiklerini kaydeden Selçuk, “Biz de bu konuda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. AEP çerçevesinde Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma modülünü geliştirdik. Bu kapsamda 160 bini Temmuz 2018’den itibaren olmak üzere bugüne kadar toplamda 297 bin kişiye eğitim verdik” ifadelerini kullandı.

848 bin kişiye TBM Eğitimi

Yeşilay ile işbirliği içinde uyuşturucu ile mücadelede hem ailelere hem de hizmet sunan personele Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Aile Eğitim Programı Eğitimleri verdiklerini ifade eden Selçuk, “506 bini Temmuz 2018’den itibaren olmak üzere yaklaşık 848 bin kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi sunduk. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tanı ve tedavisi kadar, tedavi sonrasında kişinin ve ailesinin sosyal hizmetlerle desteklenmesi de çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, bu kapsamda, Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) 81 ilde mevcut olduğunu vurgulayarak, bu merkezlerde gençlerin ve ailelerinin sosyal hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Çocuk Destek Merkezlerine de (ÇODEM) yönlendirdiklerini kaydetti.Bağımlılık tedavisine yönelik tedavi ve laboratuvar hizmetlerini daha etkin hale getirdik.Bakan Selçuk, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında; bağımlılık tedavisine yönelik laboratuvar hizmetlerini daha etkin hale getirdiklerini vurgulayarak, “Bu amaçla tarama ve doğrulama analizleri için yeni kodlar belirledik. Aile görüşmesi-değerlendirme, bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi hizmetlerinin sıklık ve sayılarını artırarak tedavi giderlerinin ödenmesini sağladık” şeklinde konuştu.