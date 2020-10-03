Bakan Selçuk: ASDEP ile 5,2 milyon vatandaşa ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürülen ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özellikle sosyal ihtiyacın yüksek olduğu bölgelerin önceliklendirilerek sosyal hizmet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları tespit ettiklerini vurgulayan Selçuk, vatandaşları ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerine yönlendirdiklerini kaydetti.

“2,6 milyon haneyi ziyaret ettik”

Bakan Selçuk, “ASDEP ekiplerimiz 5,2 milyon vatandaşımızla birebir ve yüz yüze görüştü. 2,6 milyon haneyi ziyaret eden ekiplerimiz, vatandaşımıza ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sundu” ifadelerini kullandı.

“19 bin muhtar ve 8 bin öğretmenle görüştük”

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, “ASDEP hizmeti ile 19 bin 765 muhtar ve 8 bin 889 öğretmen ile de görüştük” dedi.

ASDEP, bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor

Alan taraması yapan ASDEP ekipleri hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerince tespit edilen durumlar bakanlığın görev alanındaysa vatandaşlar, sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor.