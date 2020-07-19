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Bakan Selçuk açıkladı! Yarın online olarak başlıyor

AA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 11:20 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 11:20

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. MEB harekete geçti. Yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi  sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da  pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan  aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade  etti.
 
 
Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti  ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim  kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şu  bilgileri verdi:
 
"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden  online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı  dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma  merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete  erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih  danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında  tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri  öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih  danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."
 
13 binin üzerinde rehber öğretmen görev alacak
 
Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin  yarından itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin  üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık  yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle  yarın sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın  (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber  öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine  ekledi.
 
Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının  ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.
 
  
 

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