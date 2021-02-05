Bakan Selçuk açıkladı! Telafi için ulusal destek programı başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin merak ettiği telafi eğitimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk 'Veliler için destek materyaller hazırladık. Telafi için ulusal destek programı başlatılacak.' dedi. Selçuk sınıfların tümünün ne zaman açılacağına ilişkin soruya 'Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV 'de canlı yayında soruları cevaplandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Dünyada en çok kapatan ülkelerin başında geliyoruz. Niye bunu yaptık? Biz kontrollü gidişi seçtik. 10 yaş altını ülkelerin tamamına yakını ilkokulları kapatmadı. Bulaştırma riskinin düşüklüğü tanık olarak gösteriliyor. O yüzden biz sadece ilkokul dedik, köy okulları dedik ilk başta.

AŞILAMADA ÖNCELİKLİ ÖĞRETMENLER

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

(Köy okulları) 3 bin civarında ekip bu okulları incelemeye tabi tuttu.

OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR MI?

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı.

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.

TELAFİ DERSLERİ

Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyaller hazırladık.

Telafi için ulusal destek programı başlatılacak.

Hiçbir öğretmenimizi riskini bile bile kronik hastalığını bile bile okula çağırmadık. Kronik hastalığı olan öğretmenler izinli sayılıyor.

Yaz tatilinden belli bir kısmı almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçenekerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz. Eğitim uzun bir yol koşusu.