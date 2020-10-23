Bakan Selçuk açıkladı: Şimdiye kadar 60 bin tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin cihaz ihtiyacının karşılanması için ilk etapta destek kampanyalarıyla temin edilen 60 bin tablet bilgisayarın öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı. Dağıtımı yapılacak olan 500 bin tablet bilgisayar için de tedarik sürecinin hızla devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, kampanyaların başladığı günden bu yana en büyük kurumsal desteği açıklayarak 20 milyon liralık bütçe sunacaklarını ilan eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte Giresun ’daydı.

Bakan Selçuk ve Başkan Gülal, dağıtımlar kapsamında tablet bilgisayarların okul yönetimine teslimatının yapıldığı Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’ndaki öğrencilerle buluştu. “Başkan Gülal’ın şahsında TMSF yönetimine ve bu süreçte öğrenciler için desteklerini sunan tüm kişi, kurum, kuruluş ve sivil inisiyatiflere teşekkürlerimi sunuyorum diyen” Bakan Selçuk, “Türkiye’nin finansal gücüyle eğitimde geleceğin inşasına verilen bu önemli desteğin gelecekteki yeni iş birliği alanlarının başlangıcı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin cihaz gereksinimlerinin karşılanması için başlatılan destek kampanyalarına bugüne kadarki en büyük kurumsal desteği açıklayarak 20 milyon liralık bütçe sunacaklarını ilan eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte Giresun’daydı. Bakan Selçuk ve Başkan Gülal, dağıtımlar kapsamında tablet bilgisayarların okul yönetimine teslimatının yapıldığı Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’ndaki öğrencilerle buluştu.

Ziyaretin ardından TMSF Başkanı Gülal ile birlikte kameralar karşısına geçen Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle eş zamanlı olarak devam eden uzaktan eğitim çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi. Yaz aylarındaki altyapı yatırımlarıyla birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın kullanım oranlarının rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada birinci sıraya yükseldiğini ifade etti.

Türkiye’nin EBA internet platformu ve TRT EBA kanallarıyla dünyanın uzaktan eğitimde örnek gösterilen ülkeleri arasında olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Yaşadığımız süreç bize, eğitimde dijitalleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. İster uzaktan ister yüz yüze olsun her çocuğumuz için dijital araçlar artık eğitimin vazgeçilmezi. Biz bu nedenle, öğrencilerimizin dijital becerilerini her şartta kullanılabilir hâle getirmek için özel bir çaba içindeyiz. Bugün yatılı bölge okulumuzdaki öğrencilerimize gerekli eğitim yazılımları ile donatılmış tablet bilgisayarlar hediye etmemizin sebebi de tam olarak budur.” dedi.

Uzaktan eğitim sürecinde, bilgisayar ve internete erişim imkânı bulunmayan öğrenciler için Türkiye’nin her yerinde eğitim kurumları bünyesinde toplam 13 bin 261 EBA Destek Noktaları oluşturulduğunu da hatırlatan Bakan Selçuk, kırsal kesimde bulunan ve ulaşım sorunu olan öğrenciler için de 127 Mobil EBA Destek Noktasının sahada çalıştığını belirtti.

Bakan Ziya Selçuk, sözlerinin devamında tablet dağıtım süreçlerindeki son durumu paylaştı. “Türkiye genelinde belirli kriterlele tespit ettiğimiz ve dağıtımda öncelik verdiğimiz 60 bin öğrencimize öğrencilerimize tabletleri, bağışçılarımızın desteği ile teslim edilmiştir.” diyen Bakan Selçuk, “Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir. En başından beri ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ dedik, bugün Giresun’da olmamızın sebebi budur.” ifadelerini kullandı.