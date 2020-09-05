Bakan Selçuk açıkladı: Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi süreciyle uyumlu hale getirerek evlerde uygulamaya devam ettiğimiz Okul Destek Projesi'ne, önümüzdeki süreçte belirlenen tedbirler kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde de devam edeceğiz" dedi.

Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Okul Destek Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının durumunun pandemi önlemleri doğrultusunda yeniden planlandığını belirtti. Pandemi döneminde projeden yararlanan aileleri arayarak, çocukların evlerindeki durumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Selçuk, "Uygun materyalleri belirleyerek, çocuklarımızın ailelerine teslim ettik. Çocuklarımızın yaş ve öğrenimine göre belirlediğimiz kaynak kitap ların yanı sıra evde vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek boya malzemeleri ile zeka oyunlarından oluşan materyalleri çocuklarımıza ulaştırdık. Evlerde kitap okuma etkinlikleri düzenledik. Etkinliklerin en verimli şekilde yapılabilmesi için eğitim materyallerinin kullanımına yönelik annelere, babalara ve çocuklarımıza bilgi verdik" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVENLERİNDE ARTIŞ OLDU'

Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik ailelerden ve çocuklardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade edenn Bakan Selçuk, "Alınan geri bildirimlere baktığımızda proje kapsamındaki çocuklarımızın özgüvenlerinde artış olduğunu gözledik. Pandemi süreciyle uyumlu hale getirerek evlerde uygulamaya devam ettiğimiz Okul Destek Projesi'ne, önümüzdeki süreçte belirlenen tedbirler kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde de devam edeceğiz" diye konuştu.

'2020 YILINDA 95 ÇOCUK YÜZDE 10'LUK DİLİME GİRDİ'

Çocukların sınavlara hazırlanmasında yardımcı kaynak kitapları temin ettiklerini belirten Selçuk, "Çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında da rehberlik sağlıyoruz. 2019 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi puanlarına göre 46 çocuk yüzde 10'luk dilime girerek 400 üzeri puan alırken; 2020 yılında bu sayı 95'e yükseldi" dedi.Bakan Selçuk, 2020 yılı LGS merkezi puanlarına göre yüzde 10’luk dilime girerek başarı gösteren 37 çocuğun Fen Lisesi'ne yerleştiğini belirtirken; 8 çocuğun Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 8 çocuğun Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, 3 çocuğun Öğretmen Lisesi'ne ve 39 çocuğun Anadolu Lisesi'ne girdiğini kaydetti.