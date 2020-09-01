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Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

01 Eylül 2020 Salı - 9:52 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 10:02

Son dakika açıklaması geldi. Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.


Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı.
 
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
 
Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

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