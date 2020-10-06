Bakan Selçuk açıkladı! MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? Tablet bilgisayarlar ne zaman, nasıl dağıtılacak? (MEB tablet başvurusu)

Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurusu detayları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzaktan eğitim süreci ile birlikte MEB yurt genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını açıkladı ve Acun Ilıcalı ile birlikte Haydi Şimdi isimli tablet kampanyası düzenledi. Acun Ilıcalı ve MEB tarafından Haydi Şimdi sloganıyla başlatılan bilgisayar kampanyasının detayları açıklanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin tablet dağıtılacağı açıklamasını yaparken, Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk da tabletlerin ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair detayları paylaştı.

MEB ücretsiz tablet açıklamaları yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyaları gerçekleştirildi. Tablet ve bilgisayarı olmadığından uzaktan eğitim derslerine katılamayan öğrenciler için MEB ve Acun Ilıcalı tarafından tablet kampanyası başladı. TV 8’de düzenlenen kampanyada toplanan paraların MEB'e aktarılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin tabletin dağıtılacağı duyurulurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ücretsiz tablet ve bilgisayarın ne zaman ve nasıl dağıtılacağının bilgisini verdi.

TABLET DAĞITIMI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TABLET AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi. Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor.