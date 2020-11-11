Bakan Selçuk açıkladı: Çevrimiçi eğitimleri tamamlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında bulunan çocukların bilişsel, duygusal ve psiko-sosyal yönden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen 'Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programları'nın çevrimiçi oturumlarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 'Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'na, bakanlık merkez ile Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri'nde görev yapan 200 meslek elemanı ve uzmanın katıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programları'nın çevrimiçi oturumlarının tamamlandığını kaydederek, "Çocuk bakım kuruluşlarımızın tamamında, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki taahhütlere uygun olarak çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan eğitim programı aynı zamanda devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki bütün çocukları kapsayan ilk program olma özelliğini taşıyor” dedi.

'GÜÇLÜ NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Selçuk, eğitim programı ile çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade etti.

YAKLAŞIK 8 BİN 700 KİŞİ YARARLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada da eğitim programının, bakanlığa bağlı 1192 çocuk evi ile 111 çocuk evleri sitesinde kalan 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklar ile personeli kapsayacağı bildirildi. Açıklamaya göre, programdan 2020 yılı sonuna kadar çocuk evleri koordinasyon merkezleri ve çocuk evleri sitesinde görev yapan yaklaşık 1700 meslek elemanı ve 7 bine yakın bakım personeli yararlanacak. Eğitici eğitimlerinin ardından tüm çocuk bakım kuruluşlarında çalışan meslek personeline uygulayıcı eğitimi verilecek. Çocukların psikososyal destek ihtiyacını belirlemeye yarayan bireysel risk ve değerlendirme formu hazırlanacak, programın verimliliğini ölçmek amacıyla etki analizi yapılacak. Programın eğitimleri, alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Kasım ayında yapılması planlanan oturumlarla 3 eğitici grup daha eğitim alacak.