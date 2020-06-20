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Bakan Selçuk açıkladı! Babalar gününde ziyaretçi kabul edilmeyecek

20 Haziran 2020 Cumartesi - 10:08 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 10:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Covid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.


Kovid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek. Aynı zamanda kuruluşlara hediye ve çiçek de kabul  edilmeyecek.
 
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bakım  kuruluşlarında normalleşme adımları kapsamında geçen hafta yeni tedbirlerin  açıklandığını anımsattı.
 
Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 85 yaş üstü  ve kronik hastalığı bulunan sakinlerin hizmet aldığına işaret eden Selçuk,  "Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda kalan büyüklerimizin hepsi bizlere emanet.  Onları korumak için tedbirli olmaya devam ediyoruz. Huzurevlerimiz, Babalar  Günü'nde de dijital ziyarete açık olacak." ifadesini kullandı.
 
Selçuk, huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de  gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini  belirterek virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul  edilmeyeceğini de bildirdi.
 
"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan  yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları  son derece önemli." mesajı veren Bakan Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına  ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini kaydetti.
 
"81 ilde şehit babaları ziyaret edilecek"
 
Öte yandan, Babalar Günü'nde şehit babalarını yalnız bırakmayacak  Bakanlık il müdürlüğü ekipleri 81 ilde şehit babalarını ziyaret edecek.
 
Ramazan Bayramı'nda Bakanlık çalışanları tarafından 81 ilde, 35 bin  332 şehit ailesi ve gazi ziyaret edilmiş, Anneler Günü'nde de Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 8 bin 396 şehit annesinin tamamına telefonla  ulaşılmıştı.
 

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