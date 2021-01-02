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Bakan Selçuk açıkladı! 45 milyar TL'yi aştı

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 12:20 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 12:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020’de Covid-19’un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 Milyar TL’yi aştı.2021’de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından önmeli açıklamalarda bulundu. 

Selçuk yaptığı açıklamada, "2020’de Covid-19’un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 Milyar TL’yi aştı. 2021’de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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