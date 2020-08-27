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Bakan Selçuk açıkladı! 3.1 Milyar TL‘yi aştık

27 Ağustos 2020 Perşembe - 19:38 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 19:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılann destek ve yardımların 31 milyar TL'yi aştığını bildirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 31 milyar TL'yi aştık. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı. Biz bize yeteriz Türkiye'm" ifadelerini kullandı. 
 

 

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