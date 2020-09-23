Bakan Selçuk açıkladı! 18 pilot ilde başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında Aile Bilgi Sistemi'ne (ABS) entegre edilmek üzere Risk Analiz ve Yönetim Modülünün geliştirilmesine yönelik başlanan çalışmalarda pilot uygulama aşamasına gelindiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülünü' 18 pilot ilde başlattık." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirler alınmasına dair çalışmalarına devam eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nü 18 pilot ilde hayata geçirdi.

Risk Analiz ve Yönetim Modülü, çalışmalara ivme kazandıracak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespiti, tespit edilen riskin etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını belirtti. Selçuk, “Bakanlığın kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İçerisinde risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesi adımlarını barındıran, modül geliştirerek elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan ABS’ye entegre ettik” dedi.

Şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası olacak

Bakan Selçuk, ŞÖNİM’leri 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatarak, “Risk Analiz ve Yönetim Modülü, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacak. Modüldeki risk odağına göre mesleki müdahale yapılacak” diye konuştu.

18 İldeki ŞÖNİM personeline modülle ilgili eğitim verdik

Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Sakarya, Samsun, Bakan Selçuk, “Kadına yönelik şiddete ilişkin coğrafi dağılım üzerinden 81 ilimizin analizini yaparak pilot uygulama için 18 temsili ilimizi belirledik. Bu kapsamda; Amasya Kayseri , Kütahya, Muğla Trabzon ve Van illerimizdeki ŞÖNİM personeline modülün kullanımına dair eğitim gerçekleştirdik. Yapılan eğitim sonrasında Risk Analiz ve Yönetim Modülünü 18 ilimizin ŞÖNİM’lerinde kullanıma sunduk” ifadelerini kullandı.

Pilot uygulama yıl sonuna kadar sürecek

Modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Selçuk, “Pilot uygulama süresince elde edilecek veriler kapsamında; risk değerlendirme ölçeğinin güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak. Risk yönetimi adımlarına da uygulamadan gelen geribildirimlerle nihai hali verilecek” diye konuştu.

"Mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunacağız"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analiz ve Yönetim Modülünü uygulamaya koyarak 81 ilde yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Bakan Selçuk, “Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil aynı zamanda risk odaklı yaklaşım benimsenerek mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunmayı sağlayacağız” dedi.