17 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,1240 -0.13
USD 8,5140 -0.59 ALTIN 495,770 -1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Selçuk '81 ilde başladı' dedi ve yeni tarihi duyurdu

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:52 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 0:52

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk resmen duyurdu. 81 ilde başladı. Yeni tarihi açıkladı. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti. Öte yandan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.


Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor  programında soruları yanıtladı.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri  için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm  illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde  etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.
 
Selçuk, Telafide Ben de Varım programının öğrencilerin yeteneklerinin  ortaya çıkarılmasına sağladığı katkıya ilişkin soru üzerine, Gençlik ve Spor  Bakanlığı ile çocukların yatkın olduğu spor alanlarının belirlendiği bir çalışma  yaptıklarını hatırlattı.
 
Bu program kapsamında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkati çeken  Selçuk, okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları  alanların da ortaya çıktığını anlattı.
 
Bakan Selçuk, devam eden Telafide Ben de Varım programına tüm illerde  isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğinin altını çizdi.
 
Okulların açılacağı tarih
 
Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık,  "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması  lazım." dedi.
 
Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma  çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının  yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin  geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız  var." diye konuştu.
 
Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması  gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:
 
"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve  kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok  yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte  bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."
 

ETİKETLER

MEB Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrenci öğretmen meb duyurdu meb açıklama meb son dakika son dakika haberleri son dakika okullar ne zaman açılacak 2021-2022 eğitim öğretim takvimi yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim telafi eğitimi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.