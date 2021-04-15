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Bakan Selçuk: 60 milyar TL doğrudan destek verdik

15 Nisan 2021 Perşembe - 21:40 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 21:42

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza 60 milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık." dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin son rakamları paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' başlığıyla paylaştığı mesajda, "Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık" ifadelerini kullandı.
 
İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı:
 

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