Bakan Selçuk: 60 milyar TL doğrudan destek verdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin son rakamları paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' başlığıyla paylaştığı mesajda, "Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı:
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!”— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 15, 2021
Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık.#HükümetMilletininYanında pic.twitter.com/lRA864V5oO