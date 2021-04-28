Bakan Selçuk: 4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor

Bakan Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Yurt dışında öğrenim gören resmi burslu öğrenci sayısı kaçtır? 2019-2020 eğitim öğretim yıllarında yurt dışında resmi burs alan öğrenci sayısı kaçtır? Burs miktarı ne kadardır?" sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, ilgili kanun kapsamında 4 bin 600 öğrencinin yurt dışında burslu eğitim gördüğünü belirterek, "Bursiyerlerden bin 556'sının yurt içi dil eğitim ve kabul belgesi temin etme süreçlerinde olup, 3 bin 44'ünün ise yurt dışı eğitimleri devam etmektedir. 1764 bursiyer doktora, 24 bursiyer ise post doktora, bin 110 bursiyer yüksek lisans, 146 bursiyer ise yurt dışı dil eğitimi almaktadır" bilgisini paylaştı.