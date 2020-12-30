Bakan Selçuk: 2020'nin getirdiği zorluklardan büyük tecrübeler kazandık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020'nin tüm zorluklarına karşın biz bu yıl eğitim stratejimizi kapsayıcılık, adalet ve erişilebilirlik üzerine kurduk. 2020'nin getirdiği zorluklardan büyük tecrübeler kazandık. Bu tecrübelerle artık daha güçlüyüz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2020'de eğitim öğretim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdiği video mesaj yayınladı.

Selçuk, 2020'nin herkes için zor ama bir o kadar da öğretici bir sene olduğunu belirten Selçuk, "Değişmek ve dönüşmek için potansiyelimizi kullanma ve harekete geçme fırsatı yakaladık" dedi. Yıllar içinde hayata geçirilebilecek projeleri aylar, haftalar, hatta günler içinde hazır hale getirdiklerini kaydeden Selçuk, "TRT EBA kanallarını, 10 gün içinde kurduk ve 23 Mart’tan bu yana içeriğini zenginleştirerek kesintisiz yayın yapıyoruz. Uzaktan eğitimin ana mecrası haline gelen EBA, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olarak hizmet veriyor.

Uzaktan eğitimde her çocuğumuzun adil erişim hakkını korumak için EBA destek noktaları kurduk. Cihaz ve internet desteği sağladık. Dijital kaynaklar başta olmak üzere nitelikli ve eğitici içerikler hazırladık, çocuklarımıza sunduk. Özel gereksinimli çocuklarımızın yeri çok ayrı. Onların eğitim süreçlerinin sekteye uğramaması için mevcut eğitim imkânlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirdik. Okullarımızı, hijyen konusunda TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırdık. Okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için çıktığımız yolda, meslek liselerimizle ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızla bugün üretim arzımızı tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya sunmaya başladık" dedi.

'TIMSS, 2020'NİN EN GURUR VERİCİ HABERLERİNDEN BİRİ OLDU'

Bakan Selçuk, Elazığ, Malatya İzmir depremlerinde ve Giresun Dereli sel felaketinde okul binalarının büyük çoğunluğunun, daha önce yapılan güçlendirme çalışmaları sayesinde sapasağlam kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, psikososyal destek ekibimizle çocuklarımızın ve ailelerimizin yanı başındaydık. Öğretmenlerimizle sürekli temas halindeydik ve onların mesleki gelişimleri için afet yönetiminden bilgi işlemsel düşünmeye yapay zekadan siber güvenliğe kadar sayısız çevrim içi kurs ve seminerler verdik. Çocuklarımızın TIMSS 2019’da sergiledikleri performansla Türkiye’nin başarı grafiğinin yükselmesi, 2020’nin en gurur verici haberlerinden biri oldu. 2020'nin tüm zorluklarına karşın biz bu yıl eğitim stratejimizi kapsayıcılık, adalet ve erişilebilirlik üzerine kurduk. Bu stratejinin uygulayıcıları ise fedakar eğitim neferlerimiz oldu. 2020’nin getirdiği zorluklardan büyük tecrübeler kazandık. Bu tecrübelerle artık daha güçlüyüz."