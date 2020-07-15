Bakan Selçuk, 15 Temmuz şehidi öğretmenin eşi ve gazi öğretmenle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan öğretmen Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş ve gazi öğretmen Muhammet Fatih Zengin ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde, 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş ile tarih öğretmeni gazi Muhammet Fatih Zengin'i makamında ağırladı. Serpil Elitaş, eşinin son dersini vatan sevgisiyle verdiğini belirterek, "Bu ülkede inanıyorum ki yarınlarımıza sahip çıkacak, vatanını seven nice öğrencisi oldu Yusuf'un" dedi.

Tarih öğretmeni Muhammet Fatih Zengin ise, 15 Temmuz gecesi Ankara 'da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı mücadele verdiğini belirterek, "Tarih öğretmeni olarak, genç nesillere 15 Temmuz'u anlatmayı bir vazife biliyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk da, "Aziz milletimizin her daim birlik, beraberlik içinde olmasını ve bir kez daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum" diyerek, darbe gecesi sokaklara dökülen vatandaşlara teşekkür etti.