Bakan Selçuk: 10 yeni huzurevi açmayı planlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl 5 ilde toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtıklarını belirterek, "Bu yıl 1082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların memnuniyetini, rahatını ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini belirterek, "Yaşlılarımızın huzurunu sağlayan her hizmet bizleri de mutlu ediyor.

Hayatlarını sağlık ve refah içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ile yaşlı yaşam evlerimizin yanı sıra huzurevlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. 2002-2020 yılları arasında huzurevlerimizin sayısı ve kapasitesini yaklaşık 3 kat arttırdık. Son 2 yılda 11 ilimizde açtığımız 12 huzurevimizle toplamda 865 yeni kapasite ekleyerek, hizmetlerimizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağladık" dedi.

'10 YENİ HUZUREVİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'