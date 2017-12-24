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Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması

24 Aralık 2017 Pazar - 12:21 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 13:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yapılacak sınavı mevcut düzenleme gereği koyduklarını da söyledi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

450 bin kişinin sürekli işçi kadrolarına geçeceğini ve sınavı mevcut düzenleme gereği koyduklarını söyleyen Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinden faydalanacak kurumları da açıkladı. İşte o kurumlar:

Genel bütçe kapsamındaki  TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,  Danıştay,  Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu  Genel  Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu  Düzeni ve Güvenliği  Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik  Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç  İdaresi Genel Müdürlüğü.

Özel bütçe kapsamında ise Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek  Kurumu, Atatürk  Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye  Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar   Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel  Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,  Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık  Genel Müdürlüğü,  Maden Teknik ve Arama Genel  Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk  Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu,  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları  İle Tutukevleri İşyurtları  Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler  ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,  Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge  Kalkınma İdaresi  Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi   Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık  Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, denetleyici ve  düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu,  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, taşeron  düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu  ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman  Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma  Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol  Tesisleri İşletme  Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım  İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve  Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango  İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının, taşeron  düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Şu an belediyelerimizde  personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını,  belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz."

"(Taşeron düzenlemesi)  Herhangi bir olumsuz olacak ya da eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme  yapmadık. Bu anlamda, mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi de rahat olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: " 'Çöp, park, bahçe,  temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı.  Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını,  hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle  ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı,  belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek."

"Şimdi görüyorum,  taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler.  Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu  kardeşlerimiz."

"Şu anda sendikalı  kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı  şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık  brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış  olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm  kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş  olacak."

"(Taşeron düzenlemesi)  Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da  çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır."

"Kadroya geçen çalışanlarımızın ücretlerinde bir artış söz konusu olacak."

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