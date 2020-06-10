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Bakan resmen duyurdu: Avrupa'da ilk Türkiye başlattı

AA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 20:43 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 21:57

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Turizmde sertifikasyonu Avrupa'da düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında,  Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
 
Turizm sektöründe Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kuralların  getirildiğini anlatan Ersoy, maske, hijyen ve fiziksel mesafe kuralının turizmde  de geçerli olduğuna işaret etti.
 
Bakan Ersoy, "Tatil diye baktığınız zaman fiziksel mesafe zaten sizin  konforunuz. Üstüne fark vermeniz gereken bir konfor. Hijyen de zaten her insanın  doğasında olması gereken bir şey, ne kadar temiz bir ortamda tatil yaparsan o  kadar iyi. Maske var bir tek, maske de her tarafta geçerli olan bir şey değil.  Gerçekten uygulamada bunu fark edeceksiniz. Aslında normal şartlarda bu fiziki  mesafe için misafirler para ödüyor." diye konuştu.
 
Turizmde geçen yıl rekor kırıldığını aktaran Ersoy, "Bu sene onu ciddi  bir şekilde egale etmeyi düşünüyorduk. Tabii ki eski rakamları tutturmamız bu  sene için mümkün değil. Bu sene 1 Haziran'dan itibaren aşamalı bir şekilde  turizme başladık." dedi.
 
"Tesislerimizin en azından yüzde 50'sini işletmeye almaya  çalışıyoruz"
 
Bakan Ersoy, bu seneki hedefin rakam olarak belirlenmediğine  değinerek, şöyle devam etti:
 
"Hedefimiz maksimum seviyede işletmenin tekrar işlemeye başlamasını  sağlamak. Biz tesislerimizin en azından yüzde 50'sini işletmeye almaya  çalışıyoruz. Bunun için gerekli yolcu tedariğinin sağlanması için uğraşıyoruz. Bu  zaten yeterlidir bu sene için. Gönül ister ki yüzde 100'ü açılsın, daha fazlası  açılsın. Şu koşullarda belli dolulukları yakalamak iyi bir standarttır. O zaman  önümüzdeki sene daha iyi bir başlangıç yapma fırsatımız oluyor."
 
Normal koşullarda konaklama tesislerindeki ortalama dağılımın yüzde  15'inin iç turizm, yüzde 85'inin dış turizm şeklinde olduğuna değinen Ersoy,  şunları kaydetti:
 
"Turizmde düzenli bir büyüme yaşamak istiyorsanız önce yakalamanız  gereken şey; pazar çeşitliliğidir. Her türlü olasılığa karşı pazar çeşitliliğini  yakalamanız lazım. Biz 2016'da da bir kriz yaşadık biliyorsunuz. O gün de pazar  çeşitliliğine vurgu yapılmıştı. Geçen sene Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ve  tanıtımda pazar çeşitliliğine ağırlık verilmeye başlandı. Çok daha fazla ülkeye  Türk Hava Yolları uçmaya başladı ve çok farklı ülkelerden çok farklı turist  profilleri getirilmeye başlandı."
 
Başlangıç için iç turizm
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerde bir yer  kısıtlaması yapmadıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:
 
"Başlangıç için içeriden başlayacaksınız. Zaten dünya da bunu bu  şekilde bekliyor ve bütün dünya  bu şekilde oluyor. Siz önce iç dinamiklerinizi  harekete geçireceksiniz. Dışarısı gözlemleyecek. Haziran sonuna kadar iyi bir  ivmeye gelecek. Sizin bu taahhüt ettiğiniz standartları nasıl tutturduğunuz,  içeride döngüyü nasıl sağladığınızı onlar da hem kendi basın yayın organları hem  de sosyal medya aracılığıyla görecekler. Zaten belli bir seviyede güveni  oluşturuyorsunuz. Zaten biz bu standartları yaratabilmek için farklı yöntemlere  geçtik. Avrupa'da uygulanmayan yöntemlere geçtik."
 
Tesislerin haziran başında açılmaya başladığını hatırlatan Ersoy,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Ayın 15'inden sonra hızlanarak devam edecek. Temmuz itibarıyla  açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum. Bizim ve  İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler var. Bu geneldeye uymak  zorundasınız. Kovid'den kaynaklanan belli kriterler var. Özünde 3 ana kuralı  içeriyor. Personelin pandemi eğitimi, hijyen kuralları ve fiziki mesafeyi içeren  bir genelge. Konaklama tesisleri buna uyacak."
 
 Turizmde pandemi sonrası yaşanan gelişmeleri ve sertifikasyon  uygulamasını anlatan Ersoy, "Bizim sadece Türk misafiri ikna etmemiz gerekmiyor,  yabancı misafiri de ikna etmemiz lazım. Bağımsız, tarafsız firmalar bu açıdan  önemli ama ikinci noktası şeffaflık." dedi.
 
Sertifika edilmiş tesislerin kapılarında ve görünen yerlerinde  sertifika belgeleri bulunduğunu aktaran Ersoy, her otele, konaklama tesisine,  havalimanına, taşıta özel hazırlanan belgelerin üzerindeki QR kod sayesinde  misafirlerin yapılan denetim raporlarına erişilebildiğini kaydetti.
 
Bakan Ersoy, turizm açısından sertifikasyon uygulamasının kurallarına  ve önemine değinerek, tesislerin bu belgeyi kaybetmemek için çok ciddi çaba sarf  edeceğinin altını çizdi.
 
"İkinci dalga, ekonomi virüsü"
 
Bu sene tesislerin fiyat artırma beklentisi içinde olmadığını aktaran  Ersoy, tekrar bir başlangıç yapabilmenin amaçlandığını dile getirdi. Ersoy,  sertifikasyona başvuru sayısının 500'ü geçtiğinin de altını çizerek, "Bu sene  açılacak tesislerin yarısının bu sertifikasyona dahil olacağını düşünüyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Mehmet Nuri Ersoy, sertifikasyonu salgın bittikten sonra da devam  ettirmek istediklerini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:
 
"Pandemiye özgü bazı kriterler kalkacak ama ilave yeni kriterler  getireceğiz. Türkiye'yi sertifike edilmiş konaklama tesisleri ve turizm  taşıtları, havalimanlarıyla ayrıştırmayı düşünüyoruz. Kuralları ne kadar üst  seviyede standardize ederseniz nitelikli turistin ilgisini o kadar çekersiniz."
 
Dışarıdan turistlerin Türkiye'ye ne zaman gelmeye başlayacağının  sorulması üzerine Ersoy, "İkinci dalgadan bahsediliyor. Bana göre ikinci dalgası,  ekonomi virüsü bunun. Bu bizim beklediğimiz bir şey sonuçta. Ülkeler sınırlı  kaynaklarını kendi ekonomilerine aktarmak ve ekonomilerinin dışına çıkmasını  engellemek istiyor." dedi.
 
Bakan Ersoy, Almanya ve diğer ülkelerdeki muadil bakanlıklarla düzenli  olarak görüştüklerini belirterek, "Sertifikasyon konusunda çok başarılı  buluyorlar. Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke  Türkiye." diye konuştu.
 
"Dünyada uygulanan sistemlere adapte olmak zorundayız"
 
Bugün itibarıyla Almanya'dan Türkiye'ye uçakların ve Alman yolcuların  da gelmeye başladığını belirten Ersoy, Türkiye'ye gelen turistleri nelerin  beklediğine ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Normalleşme süreciyle birlikte dünyada uygulanan sistemlere adapte  olmak zorundayız. Yabancı misafir olarak Türkiye'ye geldiğiniz zaman, özellikle  turist kabul eden Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir, İstanbul ve İzmir  havalimanlarımızda Sağlık Bakanlığımızla birlikte test merkezleri kurduk.
 
Girişte sağlık denetiminden geçiyor, vücut ısınız ölçülüyor. Ateşiniz  37,8 derecenin üzerindeyse ve semptomlardan bir tanesini taşıyorsanız, şüpheli  görüntünüz varsa o zaman sizi teste tabi tutuyoruz. PCR testi, çok hızlı, bir  saat içinde sonuçlanan bir test. Negatifse zaten sorun yok. Pozitifse o zaman  tedavi görmeniz gerekiyor."
 
  
 

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