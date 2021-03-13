Bakan resmen açıkladı! Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olduğunu ve bunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Erzurum 'da 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen 29 ilin temsilcilerinin katıldığı "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" adlı sektör toplantısına katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, hem kuraklık hem koronavirüs salgınına rağmen sektörün ivme kaybetmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tarımsal desteklerin arttığına işaret eden Pakdemirli, yıllara oranla büyüme oranın ise yüzde 65 seviyesine ulaştığını aktardı.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

İhracatta Türkiye tarihinin rekorunun kırıldığını ve en yüksek değeri aldıklarını hatırlatan Pakdemirli şöyle devam etti: