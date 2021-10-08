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Bakan resmen açıkladı: Çok sayıda personel alınacak

08 Ekim 2021 Cuma - 0:55 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 0:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.


 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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