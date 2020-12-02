02 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 0.62 EURO 9,4500 -0.05
USD 7,8410 0.12 ALTIN 459,230 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Pekcan: Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz

02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:11 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 11:15

İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış seyri, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatındaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kasım ayı ihracat  rakamlarını değerlendirdi.
 
İhracatın kasımda, Kovid-19 salgını ve takvim etkisiyle geçen yılın  aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalatın ise  yüzde 16,7 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olduğu bilgisini veren Pekcan,  kasımda dış ticaret hacminin yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar,  ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76, altın hariç karşılama oranının  ise yüzde 86,3 olduğunu bildirdi.
 
Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüyerek  verisi açıklanan G20 üyeleri (17 ülke) arasında en hızlı büyüyen ülke olarak  pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse  ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini  gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir.  Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB  ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki  sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.  Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber  canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından  dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim."
 
 

ETİKETLER

YEP Bakan Pekcan ticaret
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.