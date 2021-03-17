Bakan Pekcan: Tüketici hakem heyetlerinde 521 bin 553 başvuru karara bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine gelen 861 milyon lira tutarındaki ürün ve hizmetlerle ilgili, 521 bin 533 başvuru karara bağlamış olup, bunların yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlanmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta düzenlenen '23 ve 24'üncü Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. Programa Pekcan'ın yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pekcan, tüketici haklarının, tüketici varlığı ile birlikte doğduğunu, insanlık ve iktisat tarihi kadar köklü bir olgu olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Tüketici haklarının sistematik bir şekilde ele alınmaya ve düzenlenmeye başlanmasının ise 1960'lı yıllardan itibaren başladığını hatırlatan Pekcan, sonrasında da küreselleşme ve şu an içinde bulunduğumuz dijitalleşme dönemi ile tüketici hakları bakımından yepyeni ufukların açıldığını kaydetti.

'ALINAN KARARLARIN YÜZDE 59'U TÜKETİCİ LEHİNE'

Bakan Pekcan, tüketici haklarının korunması noktasında sahip oldukları kurumsal kapasiteyi gözler önüne seren en temel mekanizmalardan birisinin de Tüketici Hakem Heyetleri olduğunu belirterek, "Tüketiciler ve tedarikçiler arasında yaşanan uyuşmazlıklar, hakem heyetlerinde kolaylıkla ele alınmakta ve hızlı biçimde çözüme kavuşturulmaktadır. 2020 yılında Tüketici Hakem Heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96,1'i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşmiş ve sadece Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının yüzde 3,9'u mahkemelere intikal etmiştir. 2020 yılında Tüketici Hakem Heyetlerinde 861 milyon lira tutarındaki ürün ve hizmetlerle ilgili 521 bin 533 başvuru karara bağlamış olup, bunların yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlanmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıl 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızın etkin bir biçimde çalışmaya devam ettiğini ve yaklaşık 443 bin çağrıyı cevaplayarak; tüketicilerimize, yaşadıkları problemlerle ilgili destek olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isterim" dedi.

Pekcan ayrıca, 2020 yılında Reklam Kurulu'nun 13.2 milyon lira, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun da 18.3 milyon lira idari para cezası uyguladığını ve bu süreçte; fiyatlarla birlikte, gramaj hilelerine karşı yaptırımları da güçlendirerek, denetimleri artırdıklarını söyledi.

Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından 2019 ve 2020 Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.