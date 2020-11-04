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Bakan Pekcan: Sınır kapılarında toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçti

04 Kasım 2020 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 14:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayında Türkiye'nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarında toplam giriş-çıkış sayısının 100 bini geçtiğini ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında, Türkiye'nin  Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin  74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere toplam 100 bini aşkın tır giriş-çıkışının  gerçekleştiğini ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi.
 
Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin  kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli  gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon  çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır  kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini ifade etti.
 
Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve  İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu  kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70  bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır  giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına  ulaşıldı." bilgisini verdi.
 
  
 

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