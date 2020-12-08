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Bakan Pekcan: Otomotiv sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 12:16 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 12:25

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edeceğini belirterek, "Bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM)  koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin  organizasyonuyla düzenlenen Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı olan  "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nın açılış programına katıldı.
 
Auto Expo fuarının, mayıs ayından bu yana Bakanlığın desteği ile  gerçekleştirilecek 8. Sanal İhracat Fuarı olma özelliğini taşıdığını belirten  Pekcan, fuara 60’ın üzerinde ülkeden katılım sağlanacak olmasının hem ülke olarak  sanal fuarlardaki başarıyı hem de Türk otomotiv sektörünün küresel ölçekteki  dinamizm ve etkinliğini gözler önüne serdiğini vurguladı.
 
Pekcan, sanal heyetler ve sanal fuarların, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını karşısında ihracatçıya destek olmak üzere hızla devreye  aldıkları bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, bu etkinliklerin farklı  sektörlerden büyük bir ilgi ile karşılandığını, bundan önce 7 farklı sanal fuarda  54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını bildirdi.
 
Bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti  faaliyeti gerçekleştirildiğini ve firmaların yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi  yapmasının sağlandığını aktaran Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal  fuarların, adeta yeni normalin bir parçası olduğunu, ihracatçıların pazara giriş  olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının salgın sürecinde de devam etmesi  için önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.
 
Pekcan, bu tür sanal faaliyetlerin aynı zamanda, sektörlerin  dijitalleşmeye olan yatkınlığını da gözler önüne serdiğini, Türkiye açısından bir  prestij kaynağı olduğunu söyledi.
 
"Sektörümüzü en doğru ve stratejik biçimde desteklemeye devam  edeceğiz"
 
Bakan Pekcan, ihracatçılara sağladıkları farklı nitelikteki  desteklerle ilgili şunları kaydetti:
 
"Tasarım Desteği kapsamında bu güne kadar 32 firmamızın projesini  Bakanlığımızca desteklenen projeler arasına aldık. Bu çerçevede, 3 yıl boyunca  firmalarımızın istihdam, alet-teçhizat ve yazılım giderlerini destekliyoruz.  Küresel Tedarik Zinciri Desteği'mizle özellikle otomotiv, savunma ve havacılık  ile makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeyi  amaçlıyoruz. Küresel ölçekte ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer  almalarını hızlandırmaya yönelik olarak, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu  makine-ekipman, donanım ve yazılım ile kalite ve sertifika belgelerini proje  bazında desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar, KTZ desteği kapsamında  onaylanan 84 projeden 40'ı otomotiv sektöründe yer almaktadır."
 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı kapsamında ise  2010'dan bugüne kadar otomotiv sektörüne yönelik olarak 399 firmanın yer aldığı  21 projenin onaylandığına dikkati çeken Pekcan, "Projelerden 12’si tamamlanmış  olup 9 proje aktif olarak devam etmektedir. Otomotiv sektörümüz, ihracatımızın  öncü sektörlerinden olmaya devam edecek olup, biz de sektörümüzü en doğru ve en  stratejik biçimde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla  devam edeceğinin altını çizen Pekcan, "Bu serüvende otomotiv sektörümüze olan  inancımız ve güvenimiz tamdır." dedi.
 
Pekcan, yerli otomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalardan  yeni nesil teknolojilerle ilgili güzel haberler almaya devam edeceklerine  inandıklarını bildirdi.
 
"Arzu ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız"
 
Salgın ile mücadelenin sağlık alanında olduğu kadar, ekonomi ve dış  ticaret alanında da sürdüğüne işaret eden Pekcan, Bakanlık olarak devreye  aldıkları uygulamaları anlattı.
 
Pekcan, salgının başında uyguladıkları "temassız ticaretten"  e-ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalara, ağustosta devreye aldıkları Kolay  İhracat Platformu'ndan ihracatta devlet destekleri ve Eximbank desteklerine kadar  birçok çalışma ve destek ile ihracatçının yanında olduklarını, olmaya devam  edeceklerini kaydetti.
 
Tüm bu desteklerin katkısı ve iş insanlarının özverili çalışmaları  sayesinde, salgın karşısında üretim ve ihracat ile büyük bir direnç  gösterdiklerini belirten Pekcan, şöyle konuştu:
 
"Başta AB olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep  düşüşü hepimizin malumlarıdır. AB sonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son  çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu  olumsuzluğa rağmen ülkemiz ihracatı ekim ve kasım aylarında yüzde 2,3 artış  göstermiştir. Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe  kıyasla yüzde 33,8 oranında arttı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama  oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak  gerekir."
 
Bakan Pekcan, otomotiv sektörünün, dış pazarlardaki olumsuz tabloya  rağmen, DTÖ sektör sınıflamasına göre, eylül ayında ilk kez aylık ihracat artışı  yakaladığını, ekimde de yüzde 3,6 artış kaydettiğini belirtti. Kasım ayında da  2,3 milyar dolarlık ihracat ile geçen sene kasım ayı ihracatı ile hemen hemen  aynı düzeyde bir ihracat kaydedildiğini ifade eden Pekcan, "Umuyorum, dış  pazarlarımızda sağlanacak rahatlamalar ve sizlerin yoğun gayretleri sayesinde,  arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız."  değerlendirmelerinde bulundu.
 

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